«الجامعة العربية»: الأمن الغذائي على رأس موضوعات القمة المرتقبة

نستورد غذاء بقيمة 35 مليار دولار بالرغم من إمكانيات الوطن العربي

قال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إنه يتم التحضير لعقد لقاء على أعلى مستوى من المسؤولين في المجلس الاجتماعي والاقتصادي، قبل انعقاد القمة المرتقبة بتونس.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القمة ستناقش التقارير التنفيذية للقمة الماضية، خاصة قرارات التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها الأمن الغذائي العربي، معقبًا: «نستورد غذاء بقيمة 35 مليار دولار بالرغم من إمكانيات الوطن العربي في إنتاج الغذاء».

وأوضح أنه سيتم تناول قرارات تنفيذ زيادة التجارة البينية بين الدول العربية سواء في السلع والخدمات، ومشروعات الربط الكهربائي، وتنفيذ السوق المشترك، لافتًا إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة التي تعد محورًا للعمل الاقتصادي العربي.

وبدأ في تونس، يوم الاثنين الماضي، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة تونس، خلفًا للملكة العربية السعودية، ويعد ذلك أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ30 التي تستضيفها تونس يوم الأحد 31 مارس الجاري.