ارتفاع غير مسبوق في العنف المنزلي في فرنسا منذ بداية الحجر لمواجهة كورونا

- نسبة العنف ضد المرأة من أزواجهم خلال أسبوع واحد ارتفعت إلى 32% وتخصيص خط ساخن لإغاثة النساء

منذ بداية إجراءات الاحتواء، التي قررت الحكومة الفرنسية واتخذتها 17 مارس في محاولة للقضاء على الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفعت ظاهرة العنف المنزلي ضد المرأة في فرنسا بتكرار البلاغات منذ بداية الحجر.

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، إنه تم تخصيص خط ساخن للنساء للإبلاغ عن تعرضها للعنف المنزلي من قبل أزواجهن، موضحاً أن العنف المنزلي تصاعد خلال الفترة الأخيرة في فرنسا منذ بداية فترة الحجر الصحي.

وأوضح كاستنر خلال مقابلة، مع محطة "فرانس 2" الفرنسية، أن تدابير الاحتواء التي تم إعلانها للقضاء على كورونا أدت إلى زيادة العنف المنزلي، مشيراً إلى أن الوضع بات متفجراً.

وأشار كاستنر إلى أنه خلال أسبوع واحد ارتفعت نسبة البلاغات ضد العنف المنزلي بنسبة 32%، بشكل عام، وفي باريس وحدها ارتفعت إلى 36%، موضحاً أنه تم تخصيص وحدات داخل الصيدليات لتنبيه الشرطة لضحايا العنف من النساء حال استغاثت أي سيدة بالصيدلية.

وتابع أنه "في الصيدلية، عندما تذهب المرأة التي تعرضت للضرب بدون زوجها، عليها أن تكون قادرة للإبلاغ عن زوجها، وتم إصدار تعليمات لرجال الشرطة للتدخل بشكل عاجل"، مؤكدا أن مكافحة العنف المنزلي "أولوية".

كما تصاعدت حوادث السرقة والسطو المسلح خلال الفترة الأخيرة في فرنسا، منذ بداية تدابير الاحتواء، وأعلنت مديرية الشرطة الفرنسية في باريس، أن المجرمين يختارون أهدافهم بشكل جيد باستهداف المحلات خارج الحظر من الصيدليات والمخابز، بحسب محطة "إل.سي.إي" التليفزيونية الفرنسية.

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1696. بينما ارتفعت عدد الإصابات إلى 25233 الف مصاب.