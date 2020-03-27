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بغداد: اعتقال 74عراقيا بعد عودتهم من إيران

كربلاء (العراق) - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 8:51 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 8:51 م

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة باعتقال 74عراقيا عادوا من ايران دون ابلاغ السلطات عن عودتهم الى محافظة كربلاء (118كم جنوبي بغداد).

وأوضحت المصادر أن "القوات الأمنية في كربلاء القت القبض على ٧٤ شخصا عادو من ايران مؤخرا دون الإخبار عن عودتهم للتحقق من اصابتهم من وباء كورونا".

وذكرت المصادر أن "الحكومة المحلية في كربلاء أمهلت المواطنين العائدين من السفر الذين لم تستطع الحكومة الوصول اليهم خلال مدة ٤٨ ساعة بالذهاب إلى أقرب مؤسسة صحية لتسجيل معلومات عن اسم الدولة التي كانوا مسافرين اليها وتاريخ عودتهم وإجراء الفحص اللازم وبخلافه سيحال المواطن الى القضاء".


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