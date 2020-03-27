العراق يحتجز 25 مركبة إيرانية دخلت أراضيه بصورة غير رسمية

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احتجزت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، 25 مركبة إيرانية محملة بالمواد الغذائية كانت دخلت البلاد بطريقة غير رسمية شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وذكرت مصادر في محكمة تحقيق قضاء المقدادية، أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات قانونية بحق هذه المركبات الـ 25 القادمة من الأراضي الإيرانية.

وكان العراق، أعلن رسميا مطلع الشهر الجاري إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وإيقاف المبادلات التجارية في إطار إجراءات للحد من تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن إيران تعد بؤرة انتشار لفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 2378 حالة فاة، وبلغ عدد الإصابات 32332.