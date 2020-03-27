المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: لدينا خطة شفافة للإعلان عن أي حالة إصابة بكورونا

أعلن بيان رسمي من إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، اليوم الجمعة بخصوص ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات مصابة أو مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد، أن الإدارة لديها خطة واضحة المعالم وشفافة للإعلان عن أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

ونوه البيان أن أي حالة مرضية قد يشتبه في اصابتها يتم عرضها علي الأطباء المتخصصين و الأمراض الصدرية وإدارة مكافحة العدوى والمديرين، وأي حالة تثبت إصابتها سيتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة للعزل على الفور بعد إجراء تحاليل بمستشفى الحميات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح البيان إنه يوجد تعريف محدد وواضح لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد صادر من وزارة الصحة والسكان، ويتم تحديثه بصورة دورية وهذا التعريف يمثل الآلية العلمية الوحيدة لفرز حالات الاشتباه.

ولفت أن كل الأطقم الطبية في وحدات الطوارئ و الاستقبال في المستشفيات علي دراية تامة بهذا التعريف و تلك الآلية وكذلك مديري المستشفيات.

وأكد البيان إنه يوجد طريقة للتعامل مع حالات الاشتباه منصوص عليها في الأمر الإداري الصادر من عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بما في ذلك تجهيز مكان العزل المؤقت للحالات التي قد يشتبه بها مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتواصل مع إدارة الترصد ومسئولي وزارة الصحة وفقا للسياسة العامة للقطاع الصحي، واتخاذ اللازم في حالة انطباق الأعراض السريرية على الحالة المشتبه بها و تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة العزل.