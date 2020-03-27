عادة ما تنتشر خلال الأزمات بعض الشائعات، أو الأخبار التي قد تتلقفها الوسائل الإعلامية المختلفة دون التدقيق في مصدر الخبر أو حقيقته أو حتى منطقيته.

ومع تفشي وباء كورونا الذي أرعب العالم وشل حركته، نشرت عدة مواقع، عربية وأجنبية، بالأمس قصة تقول إن قبيلة من آكلة للحوم البشر أصيبت بفيرس (كوفيد 19) بعد تناولها رجلًا صينيًا.

القصة خرجت لأول مرة من موقع " newsfizzle"، منذ أسبوع، وتحديدا في 20 مارس، وتحدث فيها عن قبيلة في غينيا الجديدة تدعى "كورواي" لقى فيها 14 فردًا مصرعهم وأصيب 87 آخرون بالفيروس، وذلك بعد قتلهم رجل صيني وتناول لحمه.

بعد ذلك، بيوم واحد، نشرها موقع " world news daily report"، المتخصص في نشر القصص الكاذبة والساخرة، والذي اتخذ من جملة "الحقيقة لا تهم" شعارًا له، وجاء في القصة إن الملازم من شرطة غينيا الجديدة، جميس مانينج، قال إن إصابة القبيلة بالفيروس يرجع لاختفاء المهندس الصيني "وو جينج" البالغ من العمر 57 عامًا، في منطقة تواجد القبيلة نهاية فبراير الماضي وذلك بعد 4 أيام من وصوله من الصين.

وزعم أن شيوخ القبائل أكدوا أنه شيطان ويجب قتله قبل أن يتأذى أحد وبالفعل قامت قبيلة مازالت تمارس طقوس تناول البشر حتى الآن بقتله وتناول لحمه مما أدى إلى انتقال الفيروس التاجي إليهم جميعًا، ولم ينج من القبيلة سوى الأطفال تحت سن الثانية عشر لأنهم لا يشاركون في هذه الطقوس.

وواصل ادعاءه الساخر بأن الدولة لم تستطيع نقل أفراد القبيلة إلى المستشفى لأنهم في منطقة معزولة ويعانون من أعراض شديدة ولكن الحكومة في بابوا غينيا الجديدة، وعدت بإرسال أطباء ومستحضرات صيدلانية لمساعدتهم على تخطي الوباء.

وبالتحقيق في مدى مصداقية القصة عبر موقع "fake news codex" اتضح أنها قصة لا تمت للواقع بصلة تم تداولها على أنها حقيقة في العديد من المواقع وسط انتشار أخبار فيروس كورونا وانتشاره حول العالم.