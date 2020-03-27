طهران تنفي وفاة عميل أمريكي سابق في سجن إيراني

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نفت الحكومة الإيرانية اليوم الجمعة، أنباء ترددت حول وفاة عميل أمريكي سابق في سجن إيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن بلاده ليس لها علاقة بالوفاة المزعومة للعميل السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت ليفنسون.

وقال موسوي "نعرب عن تعازينا لأسرة ليفنسون، لكن الرجل غادر إيران قبل 13عاما، وقد أكد ذلك وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.

وأعلنت أمس الأول الأربعاء عائلة ليفنسون، الذي أصبح في عداد المفقودين في إيران منذ عام 2007،أنها تعتقد أنه فارق الحياة.

وقالت الأسرة في بيان "تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين، جعلتهم وجعلتنا نستنتج أن زوجنا وأبينا الرائع توفي أثناء احتجازه في إيران".

وأضاف البيان "لا نعرف متى أو كيف مات، سوى أن ذلك كان قبل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وأمس الأول الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى ليفينسون بأنه "رجل عظيم".

وقال ترامب: "الوضع لايبدو جيدًا.. إنه لم يكن بخير على مدار سنوات في إيران".