وزير الأوقاف: مكافأة إجادة للمديريات الأكثر انضباطا في تنفيذ قرار «غلق المساجد»

قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، تخصيص مكافآة إجادة للمديريات الأكثر انضباطا في تنفذ توجيهات الوزارة من حيث تعليق الجمع والجماعات، ويتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية.

وأضاف جمعة، في تصريحات له اليوم، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتي من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد في الظروف الآنية إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه.

وأكد على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن.