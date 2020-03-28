تحسن حالة لاعب الإسماعيلي بعد الاشتباه في إصابته بكورونا

أكدت زوجة محمد مجدي، مدافع الإسماعيلي، أن حالة اللاعب تحسنت كثيرا بعد دخوله الحجر الصحي، اليوم الجمعة.

وكان مجدي قد دخل إلى الحجر الصحي اليوم بأحد مستشفيات الإسماعيلية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وقالت زوجة مدافع الاسماعيلي مع «قناة الزمالك»:«درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيرا مقارنة بحالته في الصباح».

وعن تسبب الجراحة التي أجراها في الرأس في ارتفاع درجة حراراته قالت:«لم يقم بجراحة بالمعنى الدقيق، ولكن حالته تحسنت وفي انتظار نتيجة التحاليل».

وكان صبري المنياوي قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هناك اشتباه بالفعل في إصابة محمد مجدي بفيروس كورونا، بسبب درجة حرارته المرتفعة والاحتقان الذي تعرض له."تابع التفاصيل".