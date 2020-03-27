قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الجمعة، بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر، وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات، حيث لم يتم رصد أية مخالفات لقرار الحظر، وأغلقت كافة المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التي تم استثناؤها من قرار الحظر.

وتفقد المحافظ عددا من قرى كفر الزيات من بينها قرية الدلجمون، حيث فاجأ المحافظ ثلاث محال تجارية ينطبق عليها قرار الحظر (معرض لبيع المراتب، ومحل لبيع الهواتف المحمولة ومكتب نقل سيارات) وكانت تفتح أبوابها للجمهور فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها، كما تفقد المحافظ قرية شبرا النملة والتي لم يرصد بها أية مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية في مدينة كفر الزيات حيث لم يرصد خلال جولته فيها أي انتهاك لقرار الحظر.