توفت السيدة البريطانية، كايلا ويليامز، عن عمر ناهز 36 عامًا في شقتها، بسبب فيروس كورونا القاتل، بعد أن قيل لها إنها لم تكن ذات أولوية بعدما اتصلت بالطوارىء لتبلغ عن اشتباهها في إصابتها بالفيروس.

كانت الوفاة في اليوم التالي من اتصالها، بعد أن نصحها الأطباء بالعزل المنزلي، عندما أخبرتهم أنها مصابة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال زوجها فابيان ويليامز، إنها كانت تعاني من السعال والحمى الشديدة وآلام شديدة في الصدر والمعدة يوم الجمعة، عندما طلب منها البقاء في المنزل، للتوفى في اليوم التالي مباشرة.

وأضاف ويليامز: "اتصلت برقم 999 لأن زوجتي كانت تتنفس بصعوبة، وكانت تتقيأ وكانت تعاني من آلام في بطنها وعندما كنت أتحدث إليهم، كانت تزداد سوء، وقالوا لي أن أضعها على الأرض وأن أجعل جسدها مسطحًا".

وتابع: "بعدها جاءت مسعفة لإجراء بعض الفحوصات على زوجتي في الساعة 8.32 صباحًا، لكنها أخبرتنا أن المستشفى لن تقبلها لأن حالتها ليست أولوية، ولم تمض المسعفة وقتا طويلاً وخرجت لتكتب تقريرها وتعلقه على الباب".

واستكمل: "عندما ساءت حالة زوجتي في اليوم التالي، أجريت لها تدليكا وساعدتها على ارتداء ملابسها ثم تركتها لتستريح في الصالة ثم عاد ليجدها فارقت الحياة".