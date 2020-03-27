فرنسا تمدد فترة الإغلاق العام بسبب كورونا إلى 15 أبريل

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الجمعة، إنه سيتم تمديد حالة الإغلاق التام بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين إضافيين حتى يوم 15 أبريل.

وقال فيليب بعد اجتماع للحكومة إنه "بعد الأيام العشرة تلك من الإغلاق التام، لا نزال بشكل واضح في بداية موجة الجائحة".

وأكدت فرنسا 29 ألفا و155 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 1696 مريضا في المستشفى.

وأضاف فيليب أن "نفس القواعد المطبقة حاليا سيستمر العمل بها... هذه الفترة يمكن بالطبع أن تمتد إذا تطلب الوضع الصحي ذلك".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يزال من المبكر للغاية معرفة ما إذا كانت فترة ستة أسابيع من الإغلاق التام، كما اقترح مستشارون علميون حكوميون في وقت سابق من الأسبوع، ستكون ضرورية أم لا.