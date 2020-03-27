ضبط شخص لحيازته 18 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، من ضبط شخص؛ لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، وبحوزته 18 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وذلك وفقا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، حول قيام، المقبوض عليه، مقيم في نطاق محافظة الجيزة، بالاتجار في الأقراص المخدرة، ويعتزم ترويج كمية على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الخدمات الأمنية، المعينة لتأمين الطريق الصحراوي، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية من ضبطه وبحوزته المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، حال استقلاله إحدى السيارات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.