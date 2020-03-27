تضامن الإسكندرية: تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة لتطهير وتعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.

وقال إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية- في تصريح اليوم - إن العمل بالمديرية يسير وفق خطة محددة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها لمجابهة الفيروس المستجد، مشيرا إلى أنه تم اليوم تطهير وتعقيم عدد من دور رعاية المعاقين ودور الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن المديرية تلقت تبرعات لكميات من الأدوات الطبية والمواد المطهرة بهدف تطهير وتعقيم كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعى والمديرية والقطاعات التابعة لها.

في نفس السياق، وقعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها مديرية التضامن الاجتماعي؛ لمواجهة أية آثار محتملة لفيروس (كورونا) والحد من انتشاره.