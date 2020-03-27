 بعد إصابة جونسون بكورونا.. لندن تنفي خضوع وزير المالية للعزل - بوابة الشروق
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بعد إصابة جونسون بكورونا.. لندن تنفي خضوع وزير المالية للعزل

علم بريطانيا
علم بريطانيا

نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 2:50 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 2:50 م

نفى مصدر في وزارة المالية البريطانية خضوع وزير المالية ريشي سوناك للحجر الصحي، بعد إصابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت في وقت سابق من اليوم إن وزيري الصحة مات هانكوك، والمالية ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت إصابته بكورونا مع وجود أعراض طفيفة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.


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