تخفيض الإيجار لـ350 محل و50 وحدة سكنية بنسبة 50% في شرم الشيخ استجابة لمبادرة المحافظ

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب مجموعة الحمد والأمير وافقوا على تخفيض قيمة الإيجار لعدد 350 محل و50 وحدة سكنية بنسبة 50%، لمدة ثلاث شهور اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، مع الاحتفاظ بدفع رواتب الموظفين في القطاع السياحي كاملة وعدم تسريح العمالة، ايمانًا منهم بضرورة الوقوف مع الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وقدم محافظ جنوب سيناء لهم ولكافة الداعمين لمبادرة تخفيض الإيجارات، الشكر والتقدير، لوقوفهم بجانب العاملين في القطاع السياحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الخميس، قرار رقم 63 لسنة 2020، بتخفيض قيمة الإيجار، وقيمة استغلال أو الانتفاع بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الإشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، لحماية المواطنين من تداعيات الإجراءات التي جرى اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من أثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بملاك الفنادق، والبازارات، والمحلات، والمولات، باتخاذ الإجراءات التي تسلكها المحافظة، للتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء باحتياجاتهم، والتزاماتهم خلال الفترة الراهنة.