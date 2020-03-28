أكثر من 30 ألف شخص يرغبون في مساعدة المزارعين الألمان في جني المحاصيل

استجاب عدة آلاف من المواطنين الألماني لدعوة المساعدة في جني المحاصيل وسجلوا أسماءهم للقيام بذلك.

وذكرت اليوم الجمعة وزارة الزراعة في ولاية بادن فورتمبيرج ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 30161 شخصا على مستوى ألمانيا أعلنوا استعدادهم للمساعدة في حصاد المحاصيل لتجاوز آثار انتشار عدوى كورونا على موسم الحصاد.

تم افتتاح بورصة للوظائف كمساعدين في جني المحاصيل منذ يوم الاثنين الماضي، ويتم التسجيل على موقع إلكتروني مخصص لذلك.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم إن 3ر3 مليون شخص اتصلوا بهذا الموقع حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال وزير الزراعة بالولاية بيتر هاوك: "الوقت الراهن هو وقت التضامن، والشعب يحتاج إلى الزراعة، والاقتصاد يحتاج الآن إلى تعاون المواطنين في هذه البلاد".