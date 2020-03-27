أفغانستان تكشف عن تشكيل طاقم تفاوضي مع طالبان

كشفت وزارة السلام الأفغانية في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، عن طاقم مؤلف من 21 عضوا لإجراء محادثات مع طالبان بشأن إنهاء الصراع في الدولة المضطربة.

وسيقود الطاقم رئيس الاستخبارات الأفغانية السابق معصوم ستاناكزاي، وبحسب بيان أصدرته وزارة السلام، تم تشكيل الطاقم بعد "الكثير من المداولات والمشاورات مع جميع الأطراف"، غير أن البيان لم يقدم أي تفاصيل عن مكان أو موعد بدء المحادثات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحكومة ترغب في أن تكون المحادثات في أفغانستان، ولكن يمكن أن تكون مرنة بشأن هذه النقطة، ولم ترد حركة طالبان على فريق التفاوض، لطالما وصف المتشددون الحكومة في كابول بأنها "دمية" من الغرب.

ومع ذلك، بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي، وافقت طالبان على محادثات أفغانية أفغانية.

وكانت الحكومة تستعد للمحادثات حتى مع محاولة الرئيس أشرف غني حل القضايا السياسية مع منافسه الانتخابي عبد الله عبد الله، الذي يطالب أيضًا بالرئاسة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان عبد الله سيدعم قائمة طاقمة المفاوضات أم لا، ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسمه للتعليق.

لم تنجح الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لسد الفجوة بين غني وعبد الله، وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن قطع تمويل بقيمة مليار دولار للبلاد.