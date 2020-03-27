كيف واجهت شركات الخدمات الإلكترونية تزايد الماكثين في المنازل بسبب كورونا؟

استجابة لتفشي جائحة كورونا في الكثير من بلدان العالم، وفرض حالة العزل الذاتي على الكثيرين وبالتالي بقاء عدد كبير من الناس حول العالم في منازلهم، وقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، اتفقت عدد من الشركات على تقليل جودة خدمات الإنترنت التي تقدمها، وكان أبرزهم: نتفلكس وأمازون ويوتيوب وديزني، بالإضافة إلى تقديم عروض مختلفة والعديد من الإغراءات حتى يمكث الناس في منازلهم.

- يوتيوب

أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية، رائدة منصات نشر الفيديو على الإنترنت، أنها ستقلل جودة البث الافتراضية لجميع مستخدمي منصتها الشهيرة حول العالم.

يأتي القرار بعد نحو أسبوع من إعلان "يوتيوب" تقليل جودة البث الافتراضية لمستخدميها داخل أوروبا للمساعدة في تقليل إجهاد اتصالات النطاق العريض لاسيما مع بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ تشغيل مقاطع الفيديو افتراضيا بجودة دقة عرض قياسية (480 بكسل)، لكن سيظل بإمكان الأشخاص الذين يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية القيام بذلك، لكن يجب عليهم تحديد هذا الخيار يدويًا.

- نتفليكس

كما قررت منصة نتفليكس للترفيه تقليل جودة عرض الفيديوهات عبر خدمتها في أوروبا لتخفيف الضغط على مزودي خدمة الإنترنت؛ حيث ازداد الطلب على مشاهدة نتفليكس لأن أجزاء كبيرة من أوروبا في عزلة منزلية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن تخفيض جودة الصورة سيقلّل من استهلاك بياناتها بنسبة 25%، لكنها أشارت إلى أن المشاهدين سيحظون بجودة جيدة للصورة.

وجاء إعلان نتفليكس هذا بعد اتصال هاتفي مع مسؤولين أوروبيين، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة 30 يوما، حسب شبكة BBC.

ولم تعلن نتفليكس بعد ما إذا كان القرار سيشمل مناطق أخرى من العالم مثل أمريكا الشمالية، وحصلت زيادة في استخدام الإنترنت في الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث بدأ الكثير من الأشخاص العمل من المنزل وتجنب الخروج.

- سوني

كما أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عملاق صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية، أنها ستقوم بإبطاء تنزيلات ألعاب أجهزة "بلايستيشن" في أوروبا للمساعدة في الحفاظ على سرعات الإنترنت الإجمالية.

وقالت الشركة إن هذا التغيير لن يكون له تأثير مادي على اللاعبين المتعددين، الذين قالت إنهم "سيظلون يتمتعون بلعب قوي."، لافتة إلى أن عمليات تنزيل الألعاب قد تكون "أبطأ أو متأخرة إلى حد ما" خلال هذه الفترة.

- فيسبوك

أما عن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، قال يوم الأربعاء إنّ المنصة تشهد "طفرات كبيرة" حيث يحاول المستخدمون البقاء على اتصال مع الأصدقاء، مؤكدا أنّ الموقع كان شهد أكبر زيادة في الاستخدام خلال ليلة رأس السنة، إلا أنّ الإقبال الأخير عليه تجاوز تلك الأعداد.

كما قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام الثلاثاء، إن منصته تشهد "الكثير من الاستخدام، والكثير من الطلب" على الخدمة، وفقا لشبكة CNN.

- ديزني

وقامت Disney Plus بالبدء في البث في معظم دول أوروبا منذ الثلاثاء الماضي، أما بالنسبة لفرنسا، فالخدمة سيتم إطلاقها في السابع من أبريل، حسب تصريحها الرسمي، تم الإعلان عن أن مستوى تدفق البيانات سيقل بنسبة 25% لكي يتم تقليل الجودة الخاصة بمقاطعها.

- أمازون

بالنسبة لـ Amazon وخدمة Prime Video، فسيتم تقليل جودة المحتوى الخاص بها لكي يتم تقليل معدلات تدفق البيانات على شبكات الإنترنت بينما تحافظ على تجربتها كاملة وبدون تقطع في القارة العجوز لكي تحافظ على سلامة شبكات الإنترنت.

وقال محللو الصناعة في حديث مع CNN إنه نظراً لزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون ويدرسون من منازلهم، من المتوقع أن تواجه البنية التحتية الأساسية للإنترنت "اختبار ضغط هائل"، حتى أن بعض أكبر منصات التكنولوجيا تواجه الآن تحدياً أكبر في الحفاظ على خدماتها وتشغيلها وسط تزايد الطلب، وتهدف تلك الإجراءات إلى المساعدة في الحفاظ على سرعات إنترنت قوية للجميع.