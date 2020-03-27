مسؤول روسي: اتفاق مع السعودية على استقلالية الاستثمارات عن الوضع بقطاع الطاقة

أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن الصندوق يواصل العمل مع السعودية، وتم التوصل لاتفاق على استقلالية المشاريع الاستثمارية عن الوضع في قطاع الطاقة.

وفي معرض تعليقه على التعاون مع السعودية قال دميترييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" للأنباء الروسية، نشرته اليوم الجمعة، "نواصل الاتصالات ونواصل العمل في جميع المشاريع ونأمل أن يتم التوصل إلى حل وسط في مرحلة ما. اتفقنا مع نظرائنا السعوديين على أن المشاريع الاستثمارية مستمرة بغض النظر عن تطورات الأوضاع في قطاع الطاقة".

وردا على سؤال حول بيع المركز التجاري "جاليريا" لشركة "مبادلة للاستثمار" المملوكة لحكومة أبوظبي قال دميترييف: "هذه في الأساس صفقة مع شركائنا، وسيكون نصيبنا ضئيلاً".

وأضاف دميترييف أن المفاوضات التي جرت في أوائل فبراير الماضي مع الشركاء الإماراتيين شملت مشاريع أخرى، مؤكدا أن الجانب الروسي يدرس جميع المشاريع الاستثمارية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الحالي، وقال: "سيتم إكمالها فقط عندما نتأكد بأنها لا تزال مجدية اقتصاديًا".

يشار إلى أن دول أوبك بلس لم تتوصل يوم 6 مارس لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده، وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية مزيدا من الخفض في حجم إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من أول أبريل.

وانخفضت أسعار النفط في مارس في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي ، بمقدار مرتين تقريبًا.

ويضم تحالف أوبك بلس، الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول من خارج المنظمة.

وينظر إلى هذه الصفقة، التي تشارك فيها دول أوبك ودول خارجها، والمستمرة منذ بداية عام 2017، على أنها أصبحت قاعدة ليس فقط للتعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، فحسب بل لتقارب البلدان وتطوير شراكتها الاستثمارية في مختلف المجالات.