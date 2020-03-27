دراسة لجامعة واشنطن تتوقع وفاة 81 ألف أمريكى بفيروس كورونا

- خبراء: معدل الوفيات سيصبح 2300 شخص يوميا خلال أبريل.. ووزارة العمل الأمريكية تتلقي أكبر عدد من طلبات الإعانة منذ 4 عقود

رجحت دراسة لمعهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن أن بتسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وفاة 81 ألف أمريكي حتى شهر يونيو المقبل، مع بلوغ أعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ذروتها في الأسبوع الثاني من شهر أبريل المقبل.

وتوقعت الدراسة التى نشرت نتائجها أمس الخميس أيضا أن تتراوح أعداد الوفيات الكلية بسبب الفيروس في الولايات المتحدة بين 38 ألفا و 162 ألف شخص، مستندة إلى بيانات حكومية وبيانات من مستشفيات ومصادر أخرى، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية

وقال رئيس الإحصائيات الطبية والتطوير في جامعة واشنطن كريستوفر موري، إن "البيانات تشير إلى أن اعتماد إجراءات التباعد الاجتماعي قد تأخذ وقتا أطول من المتوقع لأن ذروة الإصابات قد تتأخر عن هذا الموعد في بعض الولايات".

وتشير الدراسة التي قادها موري إلى أن "عدد المرضى قد يزيد على عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات بواقع 64 ألفا، وقد تكون هنالك حاجة إلى استخدام 20 ألف جهاز تنفس صناعي".

وفيما توقعت الدراسة أن تظهر ذروة الإصابات متأخرة في ولاية كاليفورنيا، ما يجعلها بحاجة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لفترة أطول، أشارت إلى أن ولايتي لويزيانا وجورجيا قد تشهدان معدلات عدوى عالية بين السكان وأحمالا عاليا بالنتيجة على نظامهما الصحي.

وحذرت الدراسة من أن هذه الأرقام سترتفع بشكل كبير في حال تراخت إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي أو إجراءات الوقاية.

وحذر الباحثون استنادا إلى التحليل من أنه بناءً على الاتجاهات الحالية، سيتجاوز الطلب على وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الأعداد المتوفرة بكثير في وقت مبكر، ابتداء من الأسبوع الثاني من أبريل.

وخلال ذروة الوباء التي توقعوا حلولها في أبريل أيضا، يمكن أن يموت 2300 مريض يوميا، وفقًا للنماذج الحاسوبية التي أعدها الباحثون.

وقالوا إن هذا سيحدث حتى وإن التزم السكان بتدابير عدم الاختلاط الاجتماعي الصارمة.

وتوقعت النماذج أن تحتاج 41 ولاية أميركية عدداً أكبر من أسرة العناية المركزة أكثر مما هو متاح حالياً وأن تحتاج 12 ولاية إلى زيادة عدد الأسرة بنسبة 50 في المئة أو أكثر لتلبية احتياجات المرضى.

وجاءت الدراسة في الوقت الذي تصدرت فيه الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات، متفوقة بذلك على الصين وإيطاليا.

وحتى الآن، هناك أكثر من 85,612 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة و1301 حالة وفاة.

وعقدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقارنة بين الزيادة في معدلات الوفيات في مناطق بالولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، بعد حوالي أسبوع من الإبلاغ عن الوفاة العاشرة في الدول الثلاثة، مشيرة إلي أن الوفيات تضاعفت في ولاية نيويورك كل يوم ونصف تقريبا، بينما في إقليم لومبارديا (المنطقة الأكثر تضررًا في إيطاليا)، تضاعفت كل ثلاثة أيام، أما في مدريد تتضاعف الوفيات خلال فترة تتجاوز اليومين.

من جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض ردا على سؤال حول زيادة عدد الإصابات المسجلة في البلاد عن الصين إن الأمر يتعلق بزيادة عدد الفحوصات التي تجريها السلطات الصحية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تجري اختبارات على "عدد هائل من الناس" حاليا، وفي المقابل، من الصعب معرفة الأرقام الحقيقة للحالات في الصين، مشيرا إلى أنه "لا يمكن معرفة ما إن كانت تجري فحوصات أم لا".

وفي حدث غير مسبوق، تسبب الإغلاق الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا في تقديم 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع الماضي وحده.

وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل عام 1982، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وتجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج "الركود الكبير" في مارس 2009.

ومع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة تباطؤ، تراجعت أرباح شركات الطيران والمطاعم والفنادق والشركات التجارية المختلفة واضطرت شركات تصنيع السيارات إلى إغلاق بعض مصانعها، وبالطبع انعكس ذلك سلبيا على التوظيف، واضطرت هذه الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.

ومن المتوقع أيضا، بحسب بعض التقديرات، أن يصل معدل البطلة إلى 13% في مايو المقبل، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 50 عاما وذلك في فبراير الماضي مسجلا 3.5 %، مع العلم أن معدل البطالة الذي سجل في "الركود الكبير" بلغ 10%. ومن المتوقع أيضا أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري بحوالي 30%.