النيابة تأمر باستدعاء بعض العاملين لسماع أقوالهم في حريق المجمع الطبى بالمهندسين

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول واقعة حريق مستوصف ومجمع طبى مسجد الحامدية الشاذلية بجوار سور نادى الزمالك بالمهندسين، وأمرت النيابة باستدعاء بعض العاملين لسماع أقوالهم حول الحادث.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير رجال الحماية المدينة كما أمرت بندب رجال المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابة وإعداد تقير فني واف بتفاصيل الحادث وأسبابه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق بجانب المجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة جامعة الدول بدائرة قسم شرطة العجوزة وامتداد الحريق إلى داخل نادي الزمالك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وبالفحص تبين أن الحادث أدى لاحتراق كمية من المخلفات ومجموعة مقاعد المتواجدة بالمكان

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.