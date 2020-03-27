كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن الموقف الذي بكى فيه، خلال الأزمة الحالية التي يعيشها العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدً أن التحدث عن مشاكله حاليًا أمرًا محرجًا للغاية.

وقال كلوب خلال حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "بالأمس أرسل لي أحدهم مقطع فيديو لبعض الأشخاص في إحدى المستشفيات وهم يغنون "لن تسير وحدك أبدًا"، وبمجرد أن رأيتهم شرعت في البكاء".

وأشاد المدرب الألماني بالعاملين في مجال الصحة قائل " إنهم يقومون بعمل استثنائي، هذا ذا يوضح لنا أن هؤلاء الأشخاص يتحلون بروح جميلة على الرغم من عملهم في ظروف صعبة".

وتابع: "إنهم يعرضون أنفسهم للخطر من أجل رعاية وعلاج المرضى والحفاظ على حياة الآخرين، لذلك لا تسعني الكلمات لوصف مدى إعجابي بعملهم وتقديري لهم".

أفضل مدرب في العالم تحدث عن الطريقة الي يجب أن نتبعها خلال الفترة الحالية: "علينا أن نعمل سويًا وأن يؤدي كل منا دوره وأن نهتم ببعضنا البعض، فهذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة".

وواصل: "مهمتنا الآن هي البقاء في المنزل، وأنا أعلم أن البعض لا يزالون يعملون في الخارج، وعلى رأسهم العاملين في المجال الصحي والطبي، والذين يقومون بعمل كبير ورائع للغاية".

وتم كلوب: "هناك أناس كثيرون يمرون بظروف أصعب بكثير من التي نمر بها الآن، لذلك سيكون أمرًا محرجًا للغاية إذا تحدثت عن المشاكل التي أمر بها حاليًا وهي شبيهة بالمشاكل التي يعاني منها معظم الناس الآن".