منذ اكتشاف فيروس كورونا المسجد (كوفيد 19) وهو يصيب الإنسان دون تفرقة، فلايميز بين الأسوياء أو صحاب القدرات الخاصة؛ فالكل أمام المرض سواء، وفي ظل التدابير التي اتخذتها الدولة والإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي الفيروس، حرصت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة الخارجة التعليمية في الوادي الجديد على بث فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه ونصح الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بأخطار الفيروس من خلال لغة الإشارة.

وقال عادل خواص مدير إدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة، إنه منذ تعليق الدراسة وتم البدء في تعقيم وتطهير أروقة المدرسة حفاظا على صحة المعلمين المتواجدين يوميًا واتباع الطرق والإرشادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى المبادرة بتسجيل فيديوهات بلغة الإشارة وبثها عبر صفحة المدرسة بالفيسبوك لمخاطبة الصم وضعاف السمع وحثهم على البقاء بالمنازل وعدم الخروج نهائيا إلا للضرورة القصوى، بجانب التعريف بطرق التعقيم والتطهير للمستلزمات والمأكولات وطرق الوقاية من الفيروس والحفاظ على صحتهم.

وأضاف خواص لـ«الشروق»، أن طلاب الصم وضعاف السمع يتطلبون المتابعة المستمرة وبالأخص في تلك المرحلة الهامة التي تستوجب الوقاية من الفيروس حتى نتخطى المرحلة دون ظهور إصابات والحفاظ على المجتمع من الوباء وتكاتف الجميع حتى يستقر المجتمع ويصبخ خال من أية أوبئة وأمراض.