الخارجية التونسية: اتخذنا إجراءات استثنائية وعاجلة لإجلاء العالقين بالخارج

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاستثنائية والعاجلة من أجل دعم جهود البعثات الدبلوماسية والقنصلية فيما يتعلق بإجلاء المواطنين التونسيين العالقين في عدة دول وتسهيل عملية عودتهم إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة /اليوم الجمعة/ أن موضوع استكمال إجلاء التونسيين من غير المقيمين العالقين في عدد من دول العالم جراء الإجراءات المعتمدة دوليا للوقاية من انتشار فيروس كورونا، هو محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المختصة.

وأشارت إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية في الداخل والخارج تعمل على الإحاطة بأفراد الجالية التونسية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، لا سيما الطلبة منهم وأولئك الذين يعانون من وضعيات مالية واجتماعية هشة جراء غلق الحدود وفرض حالة الحجر الصحي العام في العديد من الدول.

وأضافت الوزارة أن خلايا الأزمة الموجودة في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة على توفير كافة أشكال الدعم الممكنة للجالية التونسية وإلى التونسيين العالقين واستدامة التواصل معهم، وتعول على تفهم المواطنين التونسيين لطبيعة الأوضاع الاستثنائية التي تتم فيها عمليات الإجلاء بالنسبة للتونسيين العالقين والصعوبات والإكراهات ذات العلاقة وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها بلدان الاعتماد لمنع انتشار الفيروس، ومواصلة الحيطة والحذر والتواصل الدائم مع البعثات التونسي في الخارج.