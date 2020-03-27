نقيب الممثلين ناعيا جورج سيدهم: الوسط الفني فقد قامة كبيرة

نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ،الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفى مساء اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور أشرف زكي - في تصرييح لوكالة أنباء لشرق الأوسط - عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جورج سيدهم،الذي أثرى الوسط الفني بالعديد من الأعمال الخالدة، لافتا إلى أن الفنان الراحل تحمل بصبر رحلة مرض دامت لسنوات، مؤكدا أن الوسط الفني فقد قامة كبيرة برحيل جورج سيدهم.

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني للفنان الراحل جورج سيدهم كان قبل سنوات في أحد الإعلانات التليفزيونية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

والفنان الراحل جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938،والتحق بكلية عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وكون معهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون،وذاع صيتهم في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا سويا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، وعقب وفاة الفنان الضيف أحمد،واصل الثنائي سمير وجورج العمل سويا لسنوات حتى قرر سمير غانم العمل منفردا.

ومن أشهر الأعمال الفنية التي شارك فيها جورج سيدهم أفلام "إضراب الشحاتين"،"معسكر البنات"،"واحد في المليون"، "الشقة من حق الزوجة"، "البحث عن فضيحة"، "غريب في بيتي"، ومسرحيات "المتزوجون "،"أهلا يا دكتور"،"حب في التخشيبة" و"موسيقى في الحي الشرقي"، كما شارك جورج سيدهم في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها "رأفت الهجان " و"الحلو ما يكملش".