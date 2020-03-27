العراق يحصل على إعفاء جديد لاستيراد الغاز الإيراني

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن حصول العراق على إعفاء جديد من قبل الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز الإيراني لمدة 30 يوماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد العراقي التفاوضي قد نجح خلال الفترة السابقة في إقناع الجانب الأمريكي على منح إعفاء لمدة 45 يوماً مشروطة بتنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول مجنون والقائم وغيرها، وأيضاً المضي بمشاريع الربط الشبكي مع دول الجوار".

ولفت المتحدث إلى أنه "ولكون مدة 45 يوماً الممنوحة السابقة قد شارفت على الانتهاء، وبسبب الظروف التي يمر بها العراق من ناحية أزمة كورونا وموازنة الطوارئ وغيرها حالت دون تنفيذ الخطة الخاصة بالوقود من جانب وزارتي النفط والكهرباء، ما دفع الجانب الأمريكي إلى منح العراق مدة إضافية أمدها 30 يوماً لإعفائه من العقوبات الإيرانية بشأن استيراد الغاز".

وأضاف العبادي أنه "حتى الآن لم يصل إلى وزارة الكهرباء كتاب رسمي، لكن المعلومات التي وصلت إلينا تشير إلى موافقة الجانب الأمريكي بشأن التمديد".

وأشار العبادي إلى أن"الحكومة والمتمثلة بوزارتي الكهرباء والنفط وضعت خارطة طريق للمضي بتنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول الغاز وكذلك تنفيذ الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار".

وأكد العبادي أن"وزارة الكهرباء قطعت شوطاً كبيراً بهذا المجال ،لاسيما بموضوع الربط الشبكي، إلا أن الظروف الراهنة ربما أوقفت تنفيذ المشاريع".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد رجحت في وقت سابق استغناءها التام عن استيراد الغاز الإيراني خلال 3 سنوات.

وذكرت الوزارة أن "هناك خطة تتعلق بالوقود واعدة لاستثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، فضلاً عن تأهيل حقول الغاز بمحافظة ديالى ومناطق أخرى.