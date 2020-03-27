نقل ركاب على متن سفينة سياحية قبالة أستراليا جوا إلى ألمانيا خلال أيام

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قال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان إن مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على متن سفينة سياحية مملوكة لألمانيا قبالة سواحل ولاية ويسترن أستراليا سيجري نقلهم إلى ألمانيا في غضون أيام على متن رحلات طيران عارض.

وأصيب سبعة أشخاص - خمسة ركاب واثنان من أفراد الطاقم - على متن السفينة (ارتانيا) بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في حوار لتلفزيون سكاي نيوز اليوم الجمعة "بحلول عطلة نهاية الأسبوع سيجري إجلاء جميع الركاب تقريبا في ثلاث طائرات عائدين إلى ألمانيا".

وقال كورمان إنه كان على اتصال منتظم بالسفير الألماني في كانبرا لبحث القضية.

يشار إلى أن معظم الركاب البالغ عددهم 832 راكبا هم من الألمان، علاوة على أفراد طاقم ​​السفينة البالغ عددهم 500.

وسيخضع من على متن السفينة من مرضى للعلاج في أستراليا.