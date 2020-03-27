هل سيتم حذف أجزاء من المناهج الدراسية للجامعات؟ متحدث التعليم العالي يجيب

نفى الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حذف أجزاء من المقررات الدراسية بالكليات والمعاهد اقتداء بما أقرته وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الأساسية والثانوية، معقبًا: «هناك فرق جوهري بين التعليم الأساسي والجامعي».

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء اليوم الجمعة، إلى أن هناك 460 كلية على مستوى الجمهورية، لكل منها طبيعتها واللائحة الخاصة بها، والتي تتباين مقرراتها، وهو ما يختلف عن التعليم الأساسي، مضيفًا أن المجلس الأعلى للجامعات يبحث البدائل كافة، ولديه خيارات متعددة لتسهيل الدراسة على الطالب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،أن مع بداية العام الدراسي القادم سيدرس طلاب الثانوية العامة الحاليين، باقي المنهج المحذوف من العام الجاري في الجامعات، متابعًا أن وزارة التعليم العالي في تواصل مع مكاتبها حول العالم؛ لبحث تطورات تنسيق الثانوية العامة للمصريين في الخارج، والذي يتأخر بطبيعته، وسيتم الإعلان عن تلك التطورات في حينها.

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قد قرر الاكتفاء بالمنهج الذي درسه الطلاب حتى يوم 15 مارس 2020، ويكون تكليف الطلاب من الصف الثالث الابتدائي للصف الثاني الإعدادي بعمل مشروع بحثي في المنهج الذي درسوه حتى تاريخ وقف الدراس 15 مارس 2020.

وتضمن قرار الوزير استكمال طلاب سنوات النقل المناهج الدراسية في العام الدراسي الجديد، أما طلاب الثانوية العامة فيتم استكمال المناهج في السنة التمهيدية للجامعة بعدما تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على ذلك.