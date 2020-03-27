رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مارسيلو

ذكرت عدد من التقارير في إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد بالصيف المقبل.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت اليوم إلى أن إدارة يوفنتوس تخطط بالأيام المقبلة لإرسال مندوبين للتفاوض مع ريال مدريد للوصول إلى اتفاق معهم يقضي بانتقال مارسيلو لصفوف فريق السيدة العجوز.

وأشارت صن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن رونالدو حريص على انضمام مارسيلو لصفوف يوفنتوس بالصيف المقبل، وذلك في ظل موافقة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق الإيطالي، الباحث عن تدعيم الجبهة اليسرى للبينكونيري، بجانب أليكس ساندرو.

وعانى مارسيلو في الموسم الحالي مع ريال مدريد، بتعرضه للعدد من الإصابات، الأمر الذي جعله يشارك في 19 مباراة فقط مع النادي الملكي.