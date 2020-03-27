 ميركل تطالب باستقبال سريع للاجئين القصّر في الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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ميركل تطالب باستقبال سريع للاجئين القصّر في الاتحاد الأوروبي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 3:40 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 3:40 م

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المفوضية الأوروبية، بسرعة تنفيذ الاستقبال المتفق عليه للاجئين القصر بدون مرافق من مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية.

وقالت ميركل مساء أمس الخميس، في برلين، إنها طلبت خلال القمة التي انعقدت عبر الفيديو مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذا التضامن في أسرع وقت ممكن، مضيفا: "كل يوم يمر له أهمية"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعهدت بأن تتعاون مع اليونان في إيجاد حل لأزمة اللاجئين.

وتعتزم سبع دول من الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وفنلندا والبرتغال ولوكسمبورج وكرواتيا) تخفيف العبء على مخيمات اللجوء في اليونان باستقبال 1600 لاجئ قاصر بدون مرافق.


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