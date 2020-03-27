وسط تشديد الإجراءات الاحترازية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الكبرى في ولايات نيويورك وتكساس وفلوريدا، بعدما وصلت نسبة الإصابة بالفيروس إلى 70 ألف حالة، وتجاوزت الوفيات الألف شخص، اتجه معظم المواطنين في أمريكا إلى العزل المنزلي والبقاء في المنازل، للتصدي لتفشي فيروس كورونا، الذي اجتاح معظم الولايات.

مع بقاء الملايين من المواطنين الأمريكيين في منازلهم، واضطرار البعض لعزل أنفسهم بسبب الوباء، لم يكن من المستغرب أن ترتفع نسب المشاهدة والأرباح في معظم البرامج والقنوات الإخبارية الأمريكية، نظرا لاهتمام المواطنين بمستجدات الوباء وما يجري في العالم.

وأفادت شركة نيلسن الأمريكية المختصة في قياس المعلومات والبيانات، أن نسب مشاهدة البرامج والقنوات التلفزيونية الإخبارية ارتفعت بنسبة عالية للغاية عما كانت عليه منذ سنوات، وبعضها حقق أكبر نسب مشاهدة في تاريخه على الإطلاق.

ووفقا لموقع "ماركت ووتش" المعلوماتي الأمريكي، المختص في التحليل والبيانات، فقد ارتفع عدد مشاهدات برامج النشرات الإخبارية المسائية، التي تقدم ملخصا اخباريا للتطورات اليومية، لتتخطى مشاهدات كل البرنامج التي تعرض عبر التلفزيون، إذ زادت نسبة المشاهدة على شبكة سي إن إن الإخبارية بمعدل 132%، مقارنة بالعام الماضي.

وأصبحت شبكات الأخبار المحلية، لا تتوقف أبدًا، وتظل مفتوحة في ملايين المنازل الأمريكية، إذ وصلت نسبة مشاهدات قناة "MSNBC" الإخبارية خلال النهار، بدءًا من الساعة 6 صباحًا، أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ انطلاق الشبكة التلفزيونية في عام 1996.

وزادت نسبة مشاهدة برنامج "World News Tonight" على قناة ABC، ​​بمعدل 38% عن متوسط مشاهداته اليومية، فيما زادت نسبة المشاهدة لبرنامج "Nightly News" على شبكة NBC، بمعدل 47%، أما جمهور برنامج "CBS Evening News" فقد زاد بنسبة 31% مما هو عليه في العادة.

فزاد متوسط نسب المشاهدة لبرنامج ​​"World News Tonight" على قناة ABC الإخبارية بمقدار 12.5 مليون مشاهد جديد، ​​ووصل متوسط ارتفاع نسب المشاهدة لبرنامج "CBS Evening News" إلى 7.6 مليون مشاهد.

وأوضحت شركة نيلسن أن نسبة مشاهدات قناة "فوكس نيوز" زادت بنسبة 77%، وارتفعت نسب مشاهدة قناة "إم إس إن بي سي" بنسبة 38%، فيما كان برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS أكثر البرامج مشاهدة خلال هذا الأسبوع.

وزادت عدد مشاهدات شبكة CBS الإخبارية بمتوسط ​​5.8 مليون مشاهدة، وزاد متوسط عدد المشاهدات على قناة ​​NBC الإخبارية 5.2 مليون مشاهد، وقناة ABC بزيادة 4.9 مليون مشاهد، وفوكس نيوز بزيادة 4.05 مليون مشاهد.