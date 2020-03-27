ألمانيا تعتزم استقبال 47 مصابا آخرين بكورونا من إيطاليا

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تعتزم ألمانيا استقبال عدد آخر من أصحاب الإصابات الخطرة بفيروس كورونا المستجد من إيطاليا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء أمس الخميس، على موقع تويتر، إن هناك موافقة أبدتها عدة ولايات ألمانية لعلاج 47 مريضا يحتاجون إلى العناية المركزة.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بهذا الشأن: "نقف إلى جوار أصدقائنا".

ويشارك في هذا العمل مستشفيات في كل من ولاية شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وسكسونيا وهيسن وبرلين.

ويعالج بالفعل في عدد آخر من الولايات الألمانية مرضى من فرنسا وإيطاليا بالعناية المركزة.

تعاني الدولتان من تفش واسع النطاق لوباء كورونا المستجد.

وأعلنت ولاية تورينجن أنها سترسل فريقا من مستشفى جامعة يينا الألمانية لرعاية مرضى كوفيد-19 في إيطاليا.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية هايكه فيرنر لصحف مجموعة فونكه الإعلامية، أكبر شبكة لوسائل الإعلام في ألمانيا: "التضامن هو واجب الآن."