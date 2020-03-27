تراجع طفيف لثقة المستهلكين في فرنسا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا لثقة المستهلكين في فرنسا خلال مارس الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا إلى 103 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل 104 نقطة خلال فبراير الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 92 نقطة خلال الشهر الحالي.

في الوقت نفسه تراجعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إنهم يرون ان الوقت مناسب للقيام بمشتريات كبيرة، حيث تراجع المؤشر الفرعي لقياس الرغبة في القيام بمشتريات كبيرة بمقدار 7 نقاط إلى سالب 16 نقطة.

وتراجع المؤشر الفرعي لرأي المستهلكين بشأن الثقة في مستقبلهم المالي بمقدار نقطتين إلى سالب 7 نقاط.

في المقابل ارتفع المؤشر الفرعي لقياس الرأي بشان الأوضاع المالية السابقة بمقدار نقطتين إلى سالب 13 نقطة، وتراجع المؤشر الفرعي لقياس الرأي في التوقعات المستقبلية لمستوى المعيشة بشدة إلى سالب 36 نقطة مقابل سالب 26 نقطة في الشهر الماضي.

كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في مخاوف المستهلكين من اتجاهات البطالة، حتى قبل إعلان إجراءات حظر التحركة والغلق الاقتصادي في فرنسا لمواجهة إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن التقرير اعتمد استطلاع رأي المستهلكين خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 17 مارس الحالي.