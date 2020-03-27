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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أحمد الجمل
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:35 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:35 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إصابته بفيروس كورونا، وذلكفى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال جونسون إنه سيخضع للحجر الصحي لكنه سيستمر في قيادة الحكومة البريطانية عبر تقنيات الفيديو.

 


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