رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إصابته بفيروس كورونا، وذلكفى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال جونسون إنه سيخضع للحجر الصحي لكنه سيستمر في قيادة الحكومة البريطانية عبر تقنيات الفيديو.