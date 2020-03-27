رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إصابته بفيروس كورونا، وذلكفى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وقال جونسون إنه سيخضع للحجر الصحي لكنه سيستمر في قيادة الحكومة البريطانية عبر تقنيات الفيديو.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri