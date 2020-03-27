خلّف تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم أزمة إنسانية حادة لدى بعض الحكام في الاتحاد المصري لكرة المضرب (التنس)، لما سببه انتشار (كوفيد – 19) من توقف أنشطة اللعبة داخل وخارج مصر.

وتوقف نشاط لعبة التنس في معظم دول العالم بالوقت الحالي ومنها مصر، حيث من المنتظر أن تعود انطلاقة البطولات والمباريات المحلية من جديد مع الأسبوع الأول في شهر يونيو من العام الجاري، أي بعد حوالي 4 أشهر.

وطالبت مجموعة يبلغ عددها 25 فردًا من أصل 200 حكم في الاتحاد الوطني للتنس بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لما سببه توقف النشاط المحلي والعالمي من آثار قاسية على أوضاعهم المالية.

ويعد التحكيم في لعبة التنس هو مصدر الدخل الوحيد لتلك المجموعة المتضررة من توقف النشاط، خاصةً وأنهم يحصلون على مستحقاتهم بعدد المباريات التي يديرونها تحكيميًا، وليس راتب ثابت يتقاضونه أسبوعيًا أو شهريًا.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة للشروق أن مسئولي اتحاد التنس في الوقت الحالي يقومون بعمل حصر بأعداد الحكام وأوضاعهم الاجتماعية والمالية تمهيدًا لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

وأوضح المصدر أن اتحاد التنس خاطب وزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لمساعدة الحكام المتضررين من توقف النشاط في اللعبة، إلا أن الرد جاء بأنه يجوز تقديم سُلفة لهم وليس منحة، مما يُعقّد الأمور أكثر، نظرًا لضرورة الحصول على ضمانات على الحكام قبل تسليمهم السُلفة.

وبدأ اتحاد التنس في اتخاذ إجراءات فردية، بمعنى مطالبة العناصر البارزة في اللعبة على مدار تاريخها في مصر سواء من لاعبين أو أعضاء اتحاد قُدامى للمشاركة في عمل صندوق مالي خاص بالاتحاد، يتقدم فيه كل من يقتدر على التبرع بمبالغ مالية من أجل مساعدة المتضريين من الآزمة الحالية.