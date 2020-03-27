خباز ألماني يصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت

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الخباز الألماني تيم كورتيوم يصنع كعكات على شكل ورق التواليت في دورتموند. تصوير: ليون كوجلر - رويترز.

تمكن خباز ألماني من استعادة الطلب على منتجاته بصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت التي تشتد الحاجة إليها حاليا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وخطرت الفكرة لتيم كورتيوم، الذي يواجه انخفاضا حادا في المبيعات مع عزوف الزبائن عن الشراء بسبب الأزمة، عندما شكى كثيرون من نقص في السلع بمتاجر السوبرماركت مع تحول الألمان نحو تخزين احتياجاتهم.

ويقول تجار التجزئة إن مبيعات لفائف ورق التواليت زادت بنسبة 700 بالمئة في مارس آذار مقارنة بشهر فبراير شباط.

وقال كورتيوم لتلفزيون رويترز ”أدركنا أن علينا صنع لفائف ورق تواليت.. ولكن للأكل“.

وحققت الكعكة نجاحا كبيرا إذ ينتج مخبز كورتيوم بمدينة دورتموند غرب ألمانيا 200 قطعة يوميا وبالكاد يلبي ذلك الطلب.

قال الخباز ”الزبائن مولعون بها تماما... أغلب الناس أعجبوا بها لأنها تضفي أجواء من المرح في هذه الأوقات“.

وقال أحد الزبائن مبتسما ”رائع.. بعد كل ما نراه بسبب كورونا.. نحتاج لشيء حلو المزاق“.