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ميلان : عودة الفريق للتدريبات ستحدد بناء على المشورة الطبية والجهات المختصة

د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 11:58 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 11:58 م

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن مسألة عودة الفريق للتدريبات تم تأجيلها حتى موعد تعتمده السلطات المختصة بناء على المشورة الطبية.

وذكر النادي في بيان نشره اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني أن صحة وسلامة اللاعبين، والجهاز الفني والمجتمع هي الأهم.

وأشار النادي في بيانه إلى انه منفتح للانضمام بشكل جماعي إلى أفضل حل للأندية والمشجعين وكل المتأثرين، ولمناقشة أي مقترحات من أجل عودة المسابقة في الوقت الملائم، مع مراعاة مبدئين، وهما أن النادي سوف يعود للتدريبات وللعب كرة القدم مرة أخرى فقط في حالة وجود نصائح من السلطات المختصة وخبراء الصحة بأن الفترة الحالية آمنة وملائمة لفعل هذا، وأن أي عودة للتدريبات واللعب ينبغي أن تكون منظمة وتتم بنفس الظروف لكل الفرق المشاركة في الدوري.

واختتم ميلان بيانه بالتأكيد على أن النادي يبقى متحدا مع الاشخاص في إيطاليا، وأضاف :"سويا سنتغلب على هذه الأزمة، سندعم ونريح بعضنا البعض وسنجد القوة للمضي قدما. سيكون هناك وقت للعب كرة القدم مرة أخرى ستلعب دورها في تعافي هذه الأمة العظيمة".

 


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