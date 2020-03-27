أعلنت موانئ بورسعيد، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 34 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.