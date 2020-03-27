 اليوم.. تداول 34 سفينة في مؤانى بورسعيد - بوابة الشروق
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اليوم.. تداول 34 سفينة في مؤانى بورسعيد

محسن عشرى:
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:49 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:49 م

أعلنت موانئ بورسعيد، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 34 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.


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