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أعلنت أنجيلا راينر القيادية البارزة بحزب العمال البريطاني المعارض، عن معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

وقالت أنجيلا (39 عاما) - وزيرة التعليم بحكومة الظل البريطانية- في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا الآن في عزلة ذاتية لأن لدي أعراض فيروس كورونا، الأعراض ظهرت الليلة الماضية (الخميس) وتفاقمت تدريجيا"، مناشدة "الجميع البقاء في المنازل لانقاذ الأرواح"، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ودفع تفشي الفيروس في بريطانيا، حزب العمال إلى إلغاء مؤتمراً كان مقرراً في أبريل المقبل، يتم خلاله إعلان اسم الزعيم الجديد للحزب ونائبه.

وتعد أنجيلا راينر مرشحة بقوة لشغل منصب نائب زعيم الحزب. ومن المقرر غلق باب التصويت لاختيار زعيم الحزب ونائبه في 2 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس.

وأضاف جونسون أنه سيخضع للعزل الذاتي، مشيرا إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو كونفرانس رغم إصابته.