مشاهدات قياسية لحفل عمر خيرت على قناة وزارة الثقافة المصرية باليوتيوب



حقق حفل الموسيقار عمر خيرت الذي بثته وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب مساء أمس الخميس، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، رقمًا قياسيًا للمشاهدة ليتحول إلى الترند الأول على الموقع، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي تعليق لها على نجاح البث قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة في المحتوى الإبداعي الذي تقدمه الدولة والهادف إلى نشر الوعي الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره في الفترة المقبلة من خلال إضافة ألوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وأنشطة القطاعات.

وأشادت بالجهد المبذول من القائمين على العمل في المبادرة، ووجهت الدعوة إلى أبناء الوطن والأسرة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية إلى متابعة البث والالتفاف حول المواد المقدمة والتي تناسب جميع أفراد الأسرة وترضى مختلف التوجهات.

وأشارت إلى الإقبال على العناوين التي تمت إتاحتها بالموقع الرسمي بصيغة pdf وتشمل إصدارات كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومي للترجمة إلى جانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والأعمال التشكيلية لأكثر من 50 فنان.