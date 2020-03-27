كوبا تشيد بطلبة كليات الطب لمشاركتهم في الفحوصات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

أشادت الحكومة الكوبية اليوم الجمعة بمشاركة طلبة كليات الطب في الفحوصات الجارية للتعرف على المصابين بالفيروس التاجي المُستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الصحة العامة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال في تصريح أوردته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية والمُهتمة عمومًا بالشأن اللاتيني إن طلبة الطب مُلزَمون بخدمة الصحة العامة من اليوم الأول لانضمامهم لكليات الطب.

وأشار الوزير إلى أن جميع اولئك الذين يشاركون في هذه المهمة يتبعون إجراءات وقائية لمنع انتقال العدوى إليهم حال تعاملهم مع مُصاب بالفيروس.

وقال وزير الصحة إنه وإن كان لا أحد في مأمن من الإصابة بالفيروس إلا أن الإحصاءات تُشير إلى أن أكثر الناس عرضة للإصابة به هم كبار السن ومن يعانون من أمراض مثل ضغط الدم المرتفع والسكري.

وأوضح الوزير أنه تم فحص 4 ملايين شخص حتى أمس الأول الأربعاء وظهر على 1% من المفحوصين أعراض مشاكل في التنفس.