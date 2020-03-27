الرئيس التونسي يبحث هاتفيا مع رئيس النيجر سبل مواجهة جائحة كورونا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تطرقا إلى جائحة كورونا التي أصابت كل مناطق العالم تقريبا.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أجرى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية، مع رئيس النيجر، أكد خلالها أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى كل دولة تبقى غير كافية بدليل تفاقم العدوى وتصاعد عدد الوفيات حتى في الدول ذات الإمكانيات المادية الكبيرة.

وبين قيس سعيد أن مواجهة هذه الجائحة العالمية تقتضي مجهودا عالميا، على الأمم المتحدة أن تبذله بطرق وآليات جديدة لأن الخطر يتهدد الإنسانية جمعاء بقطع النظر عن الأوطان والحدود، وعبر عن استمرار تونس في توجهها الأفريقي بإرساء آليات جديدة تكون من وضع الأفارقة أنفسهم.