وزير الأوقاف يلغي تصريح الخطابة لأستاذ بجامعة الأزهر خالف تعليمات غلق المساجد

ألغى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تصريح الخطابة الصادر للدكتور أحمد عبدالرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، لمخالفته تعليمات غلق المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأمر وزير الأوقاف بمخاطبة رئيس جامعة الأزهر بشأن كساب لإقامته خطبة الجمعة بأحد شوارع القليوبية بالمخالفة للتعليمات بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية بشأن قيام المذكور بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بالمخالفة لتعليمات وقرارات السلطة المختصة، حيث كان يعمل خطيبا لدى وزارة الأوقاف بنظام المكافأة.

وأكد الوزير -في تصريح اليوم الجمعة- أنه خاطب كلا من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة وإحالة أوراق المذكور والواقعة إليهما لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأنه لقيامه بجمع الناس في الشارع وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط، مؤكدا أنه تحرر بالواقعة المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري.

وأوضح أن الوزارة ستنهي تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشدد على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة لا قدوة سيئة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قررت الأسبوع الجاري إنهاء خدمة خمسة أئمة في محافظات بني سويف والجيزة والمنيا والشرقية والدقهلية لمخالفتهم تعليمات الوزارة واللوائح والقرارات المنظمة التي أصدرتها الوزارة للعمل في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله .