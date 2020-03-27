الإمارات: تسجيل 72 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم الجمعة عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 405 حالات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، جرى رصد الحالات الجديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وتقول الوزارة إنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقا و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.