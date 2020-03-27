التعليم العالي: امتحانات نهاية العام الدراسي لن تكون قبل 30 مايو

أكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء إمتحانات «الميد تيرم» بالجامعات والمعاهد المصرية، وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد قرار مد الحكومة لإجازات الطلاب كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «الطيب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء اليوم الجمعة، أن ما يتم إعلانه من قرارات من قبل وزارة التعليم العالي، يأتي بشكل مؤسسي، بالتشاور مع رؤساء الجامعات، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، أقر أن امتحانات نهاية العام الدراسي لن تكون قبل 30 مايو حتى هذه اللحظة، وتم بذلك تأجيلها أسبوعين.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات في حال انعقاد دائم، لبحث التطورات كافة يوميًا، متابعًا: «لسنا في مباراة مع الطلاب وأولياء الأمور، صحة الطالب على رأس أولويات الدولة ووزارة التعليم العالي، ولن يضطر طالب للنزول للامتحانات أو الدراسة ونحن مازلنا غير مطمئنين على صحته».

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن منظومة التعليم عن بعد ليست جديدة على مصر، ولم تبدأ بمحض الصدفة، وأن القيادة السياسية انتبهت إليها منذ عامين، وتم رفع كفاءة البنية لها، لافتًا إلى أن الدولة لديها مشروع قومي للتعليم عن بعد، يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوعيًا؛ للتأكد من مدى فعاليته.

وأكد أن هناك تقارير يومية عن أداء الجامعات كافة، بتنسيق دائم مع رؤساء الجامعات، تشير إلى أن نسبة الطلاب الذين يدخلون على المنصة الالكترونية 90%.

وأضاف أن ما يحدث من تقصير في الوضع الحالي للتعليم الإلكتروني؛ يتم حله يوميًا باتصالات وتنسيق دائم بين وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات، لافًتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات طرح 700 برنامج للجامعات للتواصل مع الطلاب.