الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى تشكل آلية بديلة لتسوية النزاعات التجارية

أعد الاتحاد الأوروبي و15 دولة أخرى منها الصين آلية بديلة لتسوية النزاعات التجارية، اليوم الجمعة، بهدف الالتفاف على حالة الشلل التي تفرضها الولايات المتحدة على آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

يذكر أن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لا تستطيع ممارسة مهامها منذ، ديسمبر الماضي، بسبب عدم توافر العدد الكافي من الأعضاء لآن الولايات المتحدة تمنع تعيين قاض جديد في اللجنة بديل لأحد القضاة الذي انتهت مدته.

ونتيجة لهذا لا يمكن للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فرض إجراءات على الدول الأخرى التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

جاءت أكبر أزمة تواجهها منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها قبل 25 عاما، لآن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى ان أعضاء لجنة تسوية المنازعات يتجاوزون التفويض الذي يمنحه لهم قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم أن الآلية الجديدة المعروفة باسم "اتفاقية التحكيم للاستئناف متعددة الأطراف المؤقتة" ستمارس نفس دور لجنة منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تمارس اللجنة الجديدة عملها خلال الأسابيع المقبلة، كما يمكن انضمام أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلى الآلية الجديدة.

وتضم قائمة الدول التي وافقت على الآلية الجديدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والصين، أستراليا والبرازيل وكندا وشيلي وكوستاريكا وجواتيمالا وهونج كونج والمكسيك ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة وسويسرا وأورجواي.

وقال فيل هوجان مفوض التجارة الأوروبي، إن هذه الخطوة التي سماها "إجراء مؤقت"، تمثل شهادة على اتفاق الاتحاد الأوروبي مع دول عديدة أخرى على أن العمل الجماعي هو الخيار الأفضل في أوقات الأزمات.

يذكر أن الولايات المتحدة، اعترضت على النظام العالمي القائم على قواعد متفق عليها وبخاصة في مجال التجارة عدة مرات في ظل إدارة الرئيس ترامب.