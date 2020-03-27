بنس: استئناف النشاط الاقتصادي في عيد الفصح هدف طموح

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الموعد المستهدف الذي تم تحديده لاستئناف الاقتصاد لنشاطه في 12 أبريل هو موعد يتسم "بالطموح"، وأن أي قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن سيستند إلى البيانات، وذلك في تصريحات بدت تراجعا إلى حد ما عما صرح به الرئيس دونالد ترامب

وذكر بنس على شبكة تلفزيون "سي إن بي سي" الأمريكية أننا "نمضي في فحص البيانات بحسب كل مقاطعة في الأيام المقبلة، سنقدم إرشادات لمناطق مختلفة بالبلاد".

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستحاول إعادة فتح مناطق في البلاد أضيرت بشدة جراء فيروس كورونا.

وشدد على أن الإدارة تريد تخفيف القيود "في أقرب وقت نستطيع فيه أن نفعل ذلك بشكل مسؤول".

كان ترامب صرح سابقا بأنه يدرس إعادة النشاط الاقتصادي بحلول عيد الفصح، في جانب كبير منه، بسبب التأثيرات القاسية من إبقاء الشركات مغلقة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وكانت بيانات صدرت هذا الأسبوع أظهرت قفزة في عدد العاطلين، حيث تقدم رقم قياسي بلغ 3ر3 مليون شخص للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.