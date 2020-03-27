قدم الشيخ محمود التهامي يوم الثلاثاء الماضي حفل مولد السيدة زينب «أون لاين» عبر الإنترنت، حيث جرى بث الحفل من خلال برنامج الإعلامى رامى رضوان «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC».

جاءت مبادرة التهامى في إطار الالتزام بقرارا منع التجمعات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية، وحرصه على إحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت كما اعتاد إحيائها منذ سنوات طويلة.

وحاليا لجأ أيضا بعض نجوم الغناء في الوطن العربي على مدى الأسبوع الجاري لتقديم حفلاتهم "أون لاين" عبر الإنترنت؛ للتغلب على إلغاء الحفلات ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي "أون لاين" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع الأزمة الراهنة التى تعيشها الدول بسبب الفيروس المستجد.

كما يستعد أيضا الفنان على الحجار لحفل آخر "أون لاين" أعلن عنه من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "فرصة إننا قاعدين في البيت أنا وأنتوا إن شاء الله هنخرج قريب.. هعمل برنامج جديد في الاستديو الخاص في بيتي اسمه (ساعة تجلي)، وهعملكم أون لاين حفلة هنختارلها ميعاد أنا والفرقة بعد يومين".



وجرى في التاسعة مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية، بث حفل يضم الفنانين مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت مع الموسيقار عمر خيرت.