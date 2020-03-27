المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون سيباشر الاجتماعات عن بعد

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيباشر الاجتماعات الخاصة بإجراءات فيروس كورونا من خلال تقنية الاجتماعات عن بعد.

وتابع: ": سنستمر في عقد المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بفيروس كورونا ولكن بدون رئيس الوزراء، لأن جونسون لن يكون قادرا على عقد مؤتمرات صحفية أثناء وجوده في الحجر الصحي"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، وأشارت التقارير إلى أن لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي، بعد ما أجرى فحص كورونا في مقر رئاسة الوزراء.

وجاء إعلان جونسون، من خلال فيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إنه شعر بارتفاع طفيف في درجة الحرارة دفعه للخضوع لاختبار، قبل أن يتبين إصابته.

وقال إنه يعمل من المنزل، مؤكدا مواصلته قيادة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.